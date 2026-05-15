KiDS CLUB vom 16.05.2026Jetzt kostenlos streamen
KiDS CLUB
Folge 7: KiDS CLUB vom 16.05.2026
12 Min.Folge vom 15.05.2026
Im KiDS CLUB summt es diesmal gewaltig: Eine kleine Biene hat sich ins Studio verirrt und bringt Fuchsi ganz schön durcheinander. Zum Glück behält Schnuffl die Ruhe. Und über das Wald-Freunde-Telefon meldet sich sogar die Bienenkönigin höchstpersönlich. So erfährt Fuchsi, wie wichtig Bienen für die Natur sind und dass man ihnen am besten ruhig und vorsichtig hilft. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment
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