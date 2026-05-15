Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KiDS CLUB

KiDS CLUB vom 16.05.2026

ORF KidsStaffel 1Folge 7vom 15.05.2026
KiDS CLUB vom 16.05.2026

KiDS CLUB vom 16.05.2026Jetzt kostenlos streamen

KiDS CLUB

Folge 7: KiDS CLUB vom 16.05.2026

12 Min.Folge vom 15.05.2026

Im KiDS CLUB summt es diesmal gewaltig: Eine kleine Biene hat sich ins Studio verirrt und bringt Fuchsi ganz schön durcheinander. Zum Glück behält Schnuffl die Ruhe. Und über das Wald-Freunde-Telefon meldet sich sogar die Bienenkönigin höchstpersönlich. So erfährt Fuchsi, wie wichtig Bienen für die Natur sind und dass man ihnen am besten ruhig und vorsichtig hilft. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

KiDS CLUB
ORF Kids
KiDS CLUB

KiDS CLUB

Alle 1 Staffeln und Folgen