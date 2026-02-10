Dreiecksbeziehung und EifersuchtJetzt kostenlos streamen
Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 3: Dreiecksbeziehung und Eifersucht
40 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 16
Eine komplizierte Dreiecksbeziehung zwischen Emilia, Heather und Josh wird zur tödlichen Falle. Eifersucht, Streit, mangelnde Aufmerksamkeit, Geldgier - all das findet seinen Höhepunkt in einem hinterhältigen Mord.
Genre:Dokudrama, Krimi
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Universal Studios Limited