Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 4: Kellnerin und Trucker
39 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 16
Ein Pärchen brettert in seinem Truck über die Highways der Vereinigten Staaten. Von der Ferne ahnt niemand, dass hier zwei Wahnsinnige unterwegs sind, die sich ihre Zeit mit wildem Sex, harten Drogen und kaltblütigen Morden vertreiben.
Genre:Dokudrama, Krimi
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Universal Studios Limited