SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 7vom 10.02.2026
40 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 18

Cindy Hendy und David Parker Ray sind ein Pärchen mit einer Vorliebe für sadistische Spiele. Um ihre kranken Begierden ausleben zu können, fahren sie mit ihren Opfern in die Wüste. Als einem die Flucht gelingt, bekommen die beiden endlich ihre gerechte Strafe.

