Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 2: Gottesfürchtig & gerissen
38 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 16
Brenda Andrews hat nach außen hin das perfekte Leben: Sie ist in der Kirchengemeinde engagiert, mit ihrer High-School-Liebe Rob verheiratet und das Paar hat zwei zauberhafte Kinder. Doch irgendwann kriselt es in der Ehe, und Brenda beginnt eine Affäre mit James Pavatt, der dieselbe Kirche besucht. Die beiden verlieben sich, und damit nimmt das Unglück seinen Lauf ...
