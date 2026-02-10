Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 3: Himmel & Hölle
39 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 16
Das lesbische Pärchen Tracey Poirier und Tamara Upton ist in seiner kleinen Heimatstadt oft das Ziel von Klatsch und Tratsch. Die beiden feiern gerne und nehmen regelmäßig Drogen. Außerdem locken sie Hetero-Männer mit Sex-Versprechen, um sie anschließend auszurauben. Doch am 3. Juli 1990 läuft eine dieser Aktionen völlig aus dem Ruder ...
Killer Couples: Mörderische Paare
Genre:Dokudrama, Krimi
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Universal Studios Limited