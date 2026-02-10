Zum Inhalt springenBarrierefrei
Darlene George hat ein sorgenfreies Leben an der Seite ihres Mannes Winston. Zusammen mit seinem Sohn lebt das Paar in einem beschaulichen Küstenstädtchen. Doch die Idylle findet ein jähes Ende, als eine Räuberbande in ihr Haus einbricht, Darlene und ihren Sohn fesselt und Winston tötet.

