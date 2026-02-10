Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 5: Karrierefrau & Gigolo
38 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 16
Darlene George hat ein sorgenfreies Leben an der Seite ihres Mannes Winston. Zusammen mit seinem Sohn lebt das Paar in einem beschaulichen Küstenstädtchen. Doch die Idylle findet ein jähes Ende, als eine Räuberbande in ihr Haus einbricht, Darlene und ihren Sohn fesselt und Winston tötet.
Killer Couples: Mörderische Paare
Genre:Dokudrama, Krimi
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Universal Studios Limited