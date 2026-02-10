Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 7: Mobbing & Mord
38 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12
Quasi über Nacht wird die 15-jährige Jennifer Mee unfreiwillig berühmt: Sie leidet an chronischem Schluckauf, ihr Fall geht durch die Medien. Nach drei Monaten ist sie das lästige Hicksen endlich los, doch die Neckereien und gemeine Spitznamen blieben. Jennifer bricht die Schule ab, zieht sich immer mehr zurück und sucht Trost im Internet. Dort lernt sie den 20-jährigen Lamont Newton kennen, der ihr zum ersten Mal seit langem ein gutes Gefühl gibt.
Genre:Dokudrama, Krimi
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited