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Killer Couples: Mörderische Paare

Barbie & Ken

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 9vom 19.03.2023
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Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 9: Barbie & Ken

38 Min.Folge vom 19.03.2023Ab 16

Paul Bernardo ist ein Frauenschwarm mit einem dunklen Geheimnis. In Karla Homolka hat er endlich die perfekte Gefährtin gefunden, die beiden heiraten sogar. Nach außen das perfekte Paar, würde niemand vermuten, was hinter der Fassade lauert: Sexuelle Perversion, Mordlust und Folter.

Weitere Folgen in Staffel 3

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