Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 9: Barbie & Ken
38 Min.Folge vom 19.03.2023Ab 16
Paul Bernardo ist ein Frauenschwarm mit einem dunklen Geheimnis. In Karla Homolka hat er endlich die perfekte Gefährtin gefunden, die beiden heiraten sogar. Nach außen das perfekte Paar, würde niemand vermuten, was hinter der Fassade lauert: Sexuelle Perversion, Mordlust und Folter.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Killer Couples: Mörderische Paare
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Krimi
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 13-15: Universal Studios Limited