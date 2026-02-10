Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 3: Callgirl & Biker
37 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 16
Nach einer bewegten Vergangenheit als Callgirl lebt die zweifache alleinerziehende Mutter Michelle Michaud nun ein bürgerliches Leben. Mit dem Bad-Boy und Biker James Daveggio lernt sie einen leidenschaftlichen Mann kennen, der ihrem Leben einen neuen Reiz gibt. Gleichzeitig häufen sich in der Gegend Entführungs- und Vergewaltigungsfälle. Was hat das wilde Pärchen mit den Verbrechen zu tun?
Genre:Dokudrama, Krimi
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Universal Studios Limited