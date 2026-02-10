Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 5: Hörig & hemmungslos
36 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 16
Die Krankenschwester Carol Bundy ist eine unscheinbare junge Frau, die alles tut, um ihren neuen attraktiven Freund Doug Clark bei Laune zu halten. Dazu gehören allerhand sexuelle Experimente. Sie ahnt jedoch nicht, dass sie jeden Morgen neben einem Serienkiller aufwacht.
