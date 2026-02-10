Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Killer Couples: Mörderische Paare

Tod & Teufel

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 6vom 10.02.2026
Tod & Teufel

Tod & TeufelJetzt kostenlos streamen

Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 6: Tod & Teufel

38 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 16

Die wohlbehütete Charlene Williams ist Anfang 20, als sie Gerald Gallego, einen jungen Mann mit einer düsteren Vergangenheit, kennenlernt. Charlenes Eltern sind zwar nicht mit ihrem Schwiegersohn zufrieden, statten ihn aber mit einer neuen Identität aus, um dem Paar einen sorglosen Start in die Zukunft zu ermöglichen. Die Frischverheirateten nutzen die neu gewonnene Freiheit, um Menschen zu entführen und zu ermorden.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Killer Couples: Mörderische Paare
SAT.1 GOLD
Killer Couples: Mörderische Paare

Killer Couples: Mörderische Paare

Alle 6 Staffeln und Folgen