Entführt & lebend begrabenJetzt kostenlos streamen
Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 9: Entführt & lebend begraben
38 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12
Als die alleinerziehende und völlig überarbeitete Nancy Rish den wohlhabenden Danny Edwards kennenlernt, scheinen alle finanziellen Sorgen passé zu sein. Doch der Wohlstand stammt aus illegalen Aktivitäten und die Polizei kommt dem Treiben bald auf die Schliche. Just zu dieser Zeit wird ein prominenter Bauunternehmer entführt. Was hat das bankrotte Paar mit dem Fall zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Killer Couples: Mörderische Paare
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Krimi
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited