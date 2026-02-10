Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die korrupte Polizistin

sixxStaffel 5Folge 8vom 10.02.2026
Folge 8: Die korrupte Polizistin

37 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 16

Antoinette Frank wird viele Jahre von ihrem Vater sexuell missbraucht und beschließt, sich künftig nur noch der Gerechtigkeit zu verschreiben und Polizistin zu werden. Im November 1994 arbeitet sie an dem Fall Rogers LaCaze, der nach einer Banden-Schießerei im Krankenhaus liegt. Die beiden verlieben sich ineinander und als sie gemeinsam einen bewaffneten Raubüberfall auf ein vietnamesisches Restaurant begehen, gibt es viele Todesopfer und Antoinettes Schicksal ist besiegelt.

sixx
