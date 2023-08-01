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Killing Eve

Post aus Amsterdam

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 4vom 01.08.2023
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Killing Eve

Folge 4: Post aus Amsterdam

42 Min.Folge vom 01.08.2023Ab 16

Eve fahndet unter Hochdruck nach der rätselhaften Auftragskillerin, die sie den "Geist" getauft hat. Villanelle nutzt ihre Gelegenheit und flieht zusammen mit Konstantin nach Amsterdam. Dort erhofft sie sich, mit einem neuen Mordauftrag Eves Aufmerksamkeit zu erlangen ...

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