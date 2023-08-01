Killing Eve
Folge 4: Post aus Amsterdam
42 Min.Folge vom 01.08.2023Ab 16
Eve fahndet unter Hochdruck nach der rätselhaften Auftragskillerin, die sie den "Geist" getauft hat. Villanelle nutzt ihre Gelegenheit und flieht zusammen mit Konstantin nach Amsterdam. Dort erhofft sie sich, mit einem neuen Mordauftrag Eves Aufmerksamkeit zu erlangen ...
Alle Staffeln im Überblick
Killing Eve
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Drama, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Fifth Season