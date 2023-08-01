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SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 1vom 01.08.2023
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Slowly Slowly Catchy Monkey

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Folge 1: Slowly Slowly Catchy Monkey

42 Min.Folge vom 01.08.2023Ab 16

Die Profikillerin Villanelle hat ihrem Auftraggeber den Rücken gekehrt und sich in Spanien niedergelassen. Doch kurz vor ihrer Hochzeit wird sie von ihrer Vergangenheit eingeholt: Ihre ehemalige Ausbilderin Dasha taucht auf und überzeugt sie, einen neuen Mordauftrag anzunehmen. Eve hat Villanelles Attacke auf sie überlebt und versucht, sich ein neues Leben aufzubauen. Sie scheitert aber daran, sich von ihren traumatischen Erlebnissen beim MI6 zu distanzieren.