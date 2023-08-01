Killing Eve
Folge 2: Management Sucks
43 Min.Folge vom 01.08.2023Ab 16
Carolyns Sohn Kenny ist unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommen. Eve versucht nun herauszufinden, ob er ermordet wurde. Von Carolyn erfährt sie, dass Villanelle wieder als Killerin tätig ist. Eve muss sich entscheiden: Wird sie erneut Jagd auf die Mörderin machen und sich dadurch in Gefahr begeben?
Alle Staffeln im Überblick
Killing Eve
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Drama, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Fifth Season