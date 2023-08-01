Killing Eve
Folge 6: End of Game
42 Min.Folge vom 01.08.2023Ab 16
Carolyn stellt zu ihrer Erschütterung fest, dass man sie über wesentliche Ermittlungsdetails nicht in Kenntnis gesetzt hat. Eve stößt auf eine Spur, die sie erschreckend nah an Villanelle heranführt. Diese überlegt unterdessen, ihren Job als Profikillerin an den Nagel zu hängen.
Alle Staffeln im Überblick
Killing Eve
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Drama, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Fifth Season