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Kinderwald

NickelodeonStaffel 1Folge 1vom 29.07.2026
Fifis Luftballontanz / Knochis Rettng / Olives Trompeten-Konzert

Fifis Luftballontanz / Knochis Rettng / Olives Trompeten-KonzertJetzt kostenlos streamen

Kinderwald

Folge 1: Fifis Luftballontanz / Knochis Rettng / Olives Trompeten-Konzert

22 Min.Folge vom 29.07.2026

Fifi fühlt sich beim Tanzen unwohl, bis sie einen neuen Tanzpartner trifft. Luplup kann mit den älteren Kindern nicht mithalten. Olive lädt alle zu einem Konzert ein und erkennt, dass Hornspielen schwieriger ist, als ihr bewusst war.

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