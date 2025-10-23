King Julien: Der König bin ichJetzt kostenlos streamen
King Julien - Staffel 1
Folge 27: King Julien: Der König bin ich
25 Min.Folge vom 23.10.2025
Der amtierende King William erfährt durch eine Prophezeiung, dass die Fossa den König der Lemuren bald auffressen werden. Deshalb macht er sich aus dem Staub und ernennt seinen Neffen Julien zum Nachfolger. Dieser hat schon immer davon geträumt, König zu sein und freut sich riesig über die neue Aufgabe. Da er Partys über alles liebt, veranstaltet er eine große Feier anlässlich seiner Thronbesteigung. Doch dann tauchen plötzlich die Fossa auf. Bildquelle: ORF/Universal/
