Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
King Julien - Staffel 1

King Julien: Der König bin ich

ORF KidsStaffel 1Folge 27vom 23.10.2025
King Julien: Der König bin ich

King Julien: Der König bin ichJetzt kostenlos streamen

King Julien - Staffel 1

Folge 27: King Julien: Der König bin ich

25 Min.Folge vom 23.10.2025

Der amtierende King William erfährt durch eine Prophezeiung, dass die Fossa den König der Lemuren bald auffressen werden. Deshalb macht er sich aus dem Staub und ernennt seinen Neffen Julien zum Nachfolger. Dieser hat schon immer davon geträumt, König zu sein und freut sich riesig über die neue Aufgabe. Da er Partys über alles liebt, veranstaltet er eine große Feier anlässlich seiner Thronbesteigung. Doch dann tauchen plötzlich die Fossa auf. Bildquelle: ORF/Universal/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

King Julien - Staffel 1
ORF Kids
King Julien - Staffel 1

King Julien - Staffel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen