King Julien - Staffel 2

Staffel 1Folge 5vom 28.08.2025
25 Min.Folge vom 28.08.2025

Noch immer sind King Juliens Eltern Barty und Julienne auf der Insel und nerven das komplette Volk. Doch Flora hat einen Plan: Sie will eine Entführung der beiden inszenieren. (in Stereo-Zweikanal-Ton: Deutsch / Englisch) Bildquelle: ORF/Universal/

