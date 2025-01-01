Kiss Bang Love
Folge 5: Alex
52 Min.Ab 12
Auf ins Vergnügen! Heute wagt Kinderkrankenschwester Alexandra das einzigartige Kussexperiment. Die Frankfurterin: "Ich suche das Abenteuer und bin ein Adrenalinjunkie." Mit verbundenen Augen küsst die 30-Jährige zwölf Single-Männer aus ganz Deutschland ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kiss Bang Love
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben