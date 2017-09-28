Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kiss Bang Love

Das große Heartbeat Finale

ProSiebenStaffel 3Folge 3vom 28.09.2017
Das große Heartbeat Finale

Kiss Bang Love

Folge 3: Das große Heartbeat Finale

99 Min.Folge vom 28.09.2017Ab 12

Auf Mallorca schlagen die Herzen höher. Die Single-Frauen kämpfen um die Zuneigung und Aufmerksamkeit von Julius, doch nur eine kann sich in sein Herz küssen.

