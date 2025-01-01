Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kiss Bang Love

Alex

ProSiebenStaffel 2Folge 5
Alex

AlexJetzt kostenlos streamen

Kiss Bang Love

Folge 5: Alex

52 Min.Ab 12

Auf ins Vergnügen! Heute wagt Kinderkrankenschwester Alexandra das einzigartige Kussexperiment. Die Frankfurterin: "Ich suche das Abenteuer und bin ein Adrenalinjunkie." Mit verbundenen Augen küsst die 30-Jährige zwölf Single-Männer aus ganz Deutschland ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Kiss Bang Love
ProSieben
Kiss Bang Love

Kiss Bang Love

Alle 2 Staffeln und Folgen