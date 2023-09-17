Kitchen Design - Aus Liebe zur Küche
Folge vom 17.09.2023: Kleine Feinheiten
44 Min.Folge vom 17.09.2023
Becca und Damian sind vor kurzem in ein Häuschen aus dem 19. Jahrhundert im malerischen Cornwall gezogen. Im Erdgeschoss befindet sich das Herz des Hauses – die Küche. Noch ist sie leider recht unpraktisch. Paul und Helen entwerfen eine Küche, die den minimalistischen Lebensstil der Familie und ihr Engagement für Nachhaltigkeit unterstreicht, indem sie sich auf präzises und umweltfreundliches Design konzentrieren, die dem Raum Schönheit, Freiraum und faszinierende Akzente verleihen.
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.