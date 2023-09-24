Kitchen Design - Aus Liebe zur Küche
Folge vom 24.09.2023: Eine Küche mit Aussicht
44 Min.Folge vom 24.09.2023
Rebecca und Matt haben ein ehrgeiziges Projekt: sie möchten ein altes Haus in ein modernes Zuhause für ihre Familie umbauen. Speziell bei der Küche gibt es eine Herausforderung – sie soll nicht nur eine Familienküche werden, sondern auch eine Lehrküche, in der Kochkurse veranstaltet werden können. Paul und Helen entwerfen eine wunderbare Küche für das Haus, in der Funktion und Design Hand in Hand gehen. Zurück in Cotes Mill, England, nehmen sie ihr bisher kleinstes Designprojekt in Angriff, indem sie einen Volkswagen Camper von 1956 in ihren eigenen Food Truck verwandeln.
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.