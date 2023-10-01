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Kitchen Design - Aus Liebe zur Küche

Kühe raus, Küche rein

HGTVFolge vom 01.10.2023
Kühe raus, Küche rein

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Kitchen Design - Aus Liebe zur Küche

Folge vom 01.10.2023: Kühe raus, Küche rein

45 Min.Folge vom 01.10.2023

Die idyllische Grafschaft Suffolk an der englischen Ostküste ist die neue Heimat von Alastair und David. Gerade sind sie dabei, eine heruntergekommene Scheune aus dem 17. Jahrhundert in ihr Traumhaus zu verwandeln. Für Alastair ist die Küche der wichtigste Raum im ganzen Haus. Sie wünscht sich einen geselligen Ort, an dem sie Familie und Freund:innen verköstigen kann. Das deVOL-Team setzt auf eine rustikale Küche mit schmalen Linien und viel Holz und orientiert sich an den ursprünglich verwendeten Baustoffen des Gebäudes. In Cotes Mill entwerfen und bauen Paul und Helen außerdem einen Zierbrunnen für den verwunschenen Garten.

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