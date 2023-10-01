Kitchen Design - Aus Liebe zur Küche
Folge vom 01.10.2023: Kühe raus, Küche rein
45 Min.Folge vom 01.10.2023
Die idyllische Grafschaft Suffolk an der englischen Ostküste ist die neue Heimat von Alastair und David. Gerade sind sie dabei, eine heruntergekommene Scheune aus dem 17. Jahrhundert in ihr Traumhaus zu verwandeln. Für Alastair ist die Küche der wichtigste Raum im ganzen Haus. Sie wünscht sich einen geselligen Ort, an dem sie Familie und Freund:innen verköstigen kann. Das deVOL-Team setzt auf eine rustikale Küche mit schmalen Linien und viel Holz und orientiert sich an den ursprünglich verwendeten Baustoffen des Gebäudes. In Cotes Mill entwerfen und bauen Paul und Helen außerdem einen Zierbrunnen für den verwunschenen Garten.
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.