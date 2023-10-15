Kitchen Design - Aus Liebe zur Küche
Folge vom 15.10.2023: Die Haberdasher-Küche
45 Min.Folge vom 15.10.2023
Unweit der Stadt York leben Lee und Phillip mit ihrer Patchwork-Familie in einem großen Cottage, das sie gerade renovieren. Sie wünschen sich ein wunderschönes Zuhause für die ganze Familie und beauftragen das deVOL-Team für den Entwurf der Küche. Die Profis fertigen dafür Schränke an, die von einem viktorianischen Kurzwarengeschäft inspiriert sind, außerdem bekommt die Küche einen umwerfenden Blick auf den Teich im Garten. Außerdem helfen Paul und Helen dabei, einen Schriftzug mit Blattgold auf Glas zu fertigen.
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.