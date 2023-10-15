Kitchen Design - Aus Liebe zur Küche
Folge vom 15.10.2023: Winzig und maßgeschneidert
44 Min.Folge vom 15.10.2023
Der Küchendesigner Iain und seine Freundin Daram haben eine Zweizimmer-Wohnung in London gekauft und renovieren nach und nach alle Zimmer. Als nächstes ist die Küche dran, die für die beiden eine große Bedeutung in ihrem Alltag spielt. Doch der Raum ist sehr klein und ungünstig geschnitten, sodass ein maßgefertigtes Design die einzige Lösung scheint. Paul und Helen helfen dem Paar bei der Umgestaltung ihrer kleinen Küche. In der Zwischenzeit beginnt Paul in Cotes Mill mit einem Projekt zur Entwicklung eines Esszimmerstuhls, der sowohl Komfort als auch Stil bietet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.