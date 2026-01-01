Kitzbühel am Schirm
Kitzbühel am Schirm
Das 85. Hahnenkamm-Rennen wird auch 2025 wieder ein Highlight. Die Dokumentation zum Auftakt des Hahnenkamm-Wochenendes wirft einen Blick hinter die Kameras, die das berühmteste Skirennen der Welt Jahr für Jahr auf Bildschirme rund um den Globus bringen. Was vor 66 Jahren mit fünf Einstellungen begann, ist 2025 ein Hightech-Event mit 50 Kameras, um die spektakulärsten Bilder des Rennens aus verschiedensten Perspektiven einzufangen.
