Kitzbühel am Schirm: Die besten Bilder live von der Streif
Kitzbühel am Schirm
Folge 1: Kitzbühel am Schirm: Die besten Bilder live von der Streif
Diese Doku zeigt, wie das berühmteste Skirennen der Welt Jahr für Jahr live auf die Bildschirme rund um den Globus kommt. Was vor über 60 Jahren mit nur fünf Kameras begann, ist heute ein Hightech-Großereignis. Erstmals treffen sich die drei prägenden Köpfe der TV-Inszenierung zu einem gemeinsamen Interview: Lucky Schmidtleitner, Regie-Pionier der ersten Stunde, Fritz Melchert, der Kitzbühel ins digitale Zeitalter führte, und Michael Kögler, der das Rennen heute mit so vielen Bildern wie nie zuvor in die Welt sendet. Sie erzählen von den Anfängen, technischen Herausforderungen und davon, wie die Bilder von Kitzbühel eine ganze Stadt weltberühmt gemacht haben. Bildquelle: APA-Images / EXPA / Ing. Sandro Zangrando
