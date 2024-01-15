Kitzbühel und die Ski-ClansJetzt kostenlos streamen
Der Tiroler Wintertourismus ist ein Milliardenbusiness – doch wer profitiert wirklich davon? Zum Kitzbühel-Wochenende geht die Sendung den Geldströmen hinter dem Hahnenkamm-Rennen nach: von einheimischen Ski-Clans über internationale Investoren bis hin zu sonstigen Profiteuren. Hinter Skiliften, Chalet-Anlagen und Hotels steckt oft undurchsichtiges Eigentum. Internationale Investorengruppen, teils mit Sitz in Liechtenstein, verwehren sogar Mitbesitzern Einblick in ihre Beteiligungen. Immer wieder kursieren Gerüchte über russisches Kapital. Auch sonst mischen ausländische Familien kräftig im Tiroler Tourismusgeschäft mit: Das legendäre Kitzbüheler Luxushotel „Zur Tenne“ wechselte etwa in den Besitz der Kölner Unternehmerfamilie Dohle und wird unter kritischen Augen der Öffentlichkeit umgebaut. Big Business am Hahnenkamm – doch wer zieht wirklich die Fäden? Bildquelle: ORF/Kurt Reindl
