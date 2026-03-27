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Kiwi Staffel 2

Kiwi: Der Flaschengeist

ORF KidsStaffel 1Folge 21vom 27.03.2026
Kiwi: Der Flaschengeist

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Kiwi Staffel 2

Folge 21: Kiwi: Der Flaschengeist

6 Min.Folge vom 27.03.2026

In einer Kiste finden die Kiwis eine alte Öllampe. Als sie daran reiben, erscheint ein waschechter Flaschengeist! Nun haben Twini und Twiki drei Wünsche frei und sorgen damit für ziemliches Chaos. Bildquelle: ORF/Dandelooo

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