Kiwi: Der FlaschengeistJetzt kostenlos streamen
Kiwi Staffel 2
Folge 21: Kiwi: Der Flaschengeist
6 Min.Folge vom 27.03.2026
In einer Kiste finden die Kiwis eine alte Öllampe. Als sie daran reiben, erscheint ein waschechter Flaschengeist! Nun haben Twini und Twiki drei Wünsche frei und sorgen damit für ziemliches Chaos. Bildquelle: ORF/Dandelooo
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