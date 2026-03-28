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Kiwi Staffel 2

Kiwi: Twini und Twiki gehen klettern

ORF KidsStaffel 1Folge 23vom 28.03.2026
Kiwi: Twini und Twiki gehen klettern

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Kiwi Staffel 2

Folge 23: Kiwi: Twini und Twiki gehen klettern

6 Min.Folge vom 28.03.2026

Die Kiwis sind heute zum Klettern im Gebirge unterwegs. Beim Aufstieg auf einen steilen Berg bekommt es Twini allerdings mit Höhenangst zu tun. Zum Glück kann Twiki ihm jedoch beistehen, sodass die beiden auf dem Gipfel eine tierische Überraschung zu Gesicht bekommen. Bildquelle: ORF/Dandelooo

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