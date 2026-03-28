Kiwi Staffel 2
Folge 24: Kiwi: Der Geist
6 Min.Folge vom 28.03.2026
Die Kiwis sind heute zum Klettern im Gebirge unterwegs. Beim Aufstieg auf einen steilen Berg bekommt es Twini allerdings mit Höhenangst zu tun. Zum Glück kann Twiki ihm jedoch beistehen, sodass die beiden auf dem Gipfel eine tierische Überraschung zu Gesicht bekommen. Bildquelle: ORF/Dandelooo
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