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Kiwi Staffel 2

Kiwi: Der lustige Wolf

ORF KidsStaffel 1Folge 27vom 31.03.2026
Kiwi: Der lustige Wolf

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Kiwi Staffel 2

Folge 27: Kiwi: Der lustige Wolf

6 Min.Folge vom 31.03.2026

Ein Wolf hat es auf Twiki und Twini abgesehen. Egal, woraus sie ihr neues Haus auch bauen, der Wolf schafft es immer, es kaputtzumachen. Wird es den Kiwis gelingen, ein Material zu finden, das stabil genug ist? Bildquelle: ORF/Dandelooo

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