Kiwi Staffel 2
Folge 27: Kiwi: Der lustige Wolf
6 Min.Folge vom 31.03.2026
Ein Wolf hat es auf Twiki und Twini abgesehen. Egal, woraus sie ihr neues Haus auch bauen, der Wolf schafft es immer, es kaputtzumachen. Wird es den Kiwis gelingen, ein Material zu finden, das stabil genug ist? Bildquelle: ORF/Dandelooo
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