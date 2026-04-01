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Kiwi Staffel 2

Kiwi: Die Flugmaschine

ORF KidsStaffel 1Folge 30vom 01.04.2026
Kiwi: Die Flugmaschine

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Kiwi Staffel 2

Folge 30: Kiwi: Die Flugmaschine

6 Min.Folge vom 01.04.2026

Die Kiwis sind unter die Erfinder gegangen. Sie wollen eine Maschine konstruieren, mit deren Hilfe sie fliegen können. Es ist aber gar nicht so einfach, sich in die Lüfte zu erheben. Als alle Versuche fehlschlagen, hat Twiki doch noch eine vielversprechende Idee. Bildquelle: ORF/Dandelooo

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