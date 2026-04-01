Kiwi Staffel 2
Folge 30: Kiwi: Die Flugmaschine
6 Min.Folge vom 01.04.2026
Die Kiwis sind unter die Erfinder gegangen. Sie wollen eine Maschine konstruieren, mit deren Hilfe sie fliegen können. Es ist aber gar nicht so einfach, sich in die Lüfte zu erheben. Als alle Versuche fehlschlagen, hat Twiki doch noch eine vielversprechende Idee. Bildquelle: ORF/Dandelooo
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kiwi Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0