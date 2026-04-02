Kiwi: Ein seltsamer PandaJetzt kostenlos streamen
Kiwi Staffel 2
Folge 32: Kiwi: Ein seltsamer Panda
6 Min.Folge vom 02.04.2026
Die Kiwis machen einen Ausflug in einen Bambuswald. Dort treffen sie einen Panda! Doch der Bär benimmt sich sehr seltsam. Statt Bambus isst er lieber Früchte und außerdem muss er immer niesen. Twiki und Twini wollen hinter das Geheimnis des seltsamen Pandas kommen. Bildquelle: ORF/Dandelooo
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