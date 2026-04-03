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Kiwi Staffel 2

Kiwi: Ein improvisiertes Konzert

ORF KidsStaffel 1Folge 33vom 03.04.2026
Kiwi: Ein improvisiertes Konzert

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Kiwi Staffel 2

Folge 33: Kiwi: Ein improvisiertes Konzert

6 Min.Folge vom 03.04.2026

Die Kiwis besuchen das Musikgeschäft des Gorillas. Dort gibt es die verschiedensten Instrumente. Während Twini recht bald den Kontrabass für sich entdeckt, ist Twiki noch auf der Suche nach einem passenden Instrument für sich, damit sie gemeinsam mit dem Gorilla ein Konzert geben können. Bildquelle: ORF/Dandelooo

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