Kiwi: Ein improvisiertes KonzertJetzt kostenlos streamen
Kiwi Staffel 2
Folge 33: Kiwi: Ein improvisiertes Konzert
6 Min.Folge vom 03.04.2026
Die Kiwis besuchen das Musikgeschäft des Gorillas. Dort gibt es die verschiedensten Instrumente. Während Twini recht bald den Kontrabass für sich entdeckt, ist Twiki noch auf der Suche nach einem passenden Instrument für sich, damit sie gemeinsam mit dem Gorilla ein Konzert geben können. Bildquelle: ORF/Dandelooo
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