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Kiwi Staffel 2

Kiwi: Das Geheimnis der Pyramide

ORF KidsStaffel 1Folge 34vom 03.04.2026
Kiwi: Das Geheimnis der Pyramide

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Kiwi Staffel 2

Folge 34: Kiwi: Das Geheimnis der Pyramide

6 Min.Folge vom 03.04.2026

Twiki und Twini erkunden eine geheimnisvolle Pyramide. In den labyrinthischen Gängen werden sie von einem frechen Äffchen erschreckt, das sich als Mumie verkleidet hat. Die drei Abenteurer müssen nun gemeinsam so manches Rätsel lösen, um den gut versteckten Ausgang wiederzufinden. Bildquelle: ORF/Dandelooo

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