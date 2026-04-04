Kiwi Staffel 2
Folge 35: Kiwi: Detektiv Twiki
6 Min.Folge vom 04.04.2026
Dem kleinen Maulwurf ist seine Brille abhandengekommen. Ohne sie kann er fast nichts sehen! Jetzt liegt es an den Kiwis, ihrem Freund zu helfen. Twiki schlüpft sofort in die Rolle des Detektivs und verfolgt eine heiße Spur zu den verlorenen Augengläsern. Bildquelle: ORF/Dandelooo
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