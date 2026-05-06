Kiwi Staffel 2
Folge 37: Kiwi: Beste Freunde
6 Min.Folge vom 06.05.2026
Die Kiwis genießen den schönen Tag beim Entspannen im grünen Gras, als sie plötzlich von oben bis unten mit Schlamm bespritzt werden. Twiki und Twini sind entrüstet. Aber die Wut hält nicht lange, denn der Schmutzfink entpuppt sich als herziges Schweinchen. Bildquelle: ORF/Dandelooo/
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