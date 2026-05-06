Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kiwi Staffel 2

Kiwi: Beste Freunde

ORF KidsStaffel 1Folge 37vom 06.05.2026
Kiwi: Beste Freunde

Kiwi: Beste FreundeJetzt kostenlos streamen

Kiwi Staffel 2

Folge 37: Kiwi: Beste Freunde

6 Min.Folge vom 06.05.2026

Die Kiwis genießen den schönen Tag beim Entspannen im grünen Gras, als sie plötzlich von oben bis unten mit Schlamm bespritzt werden. Twiki und Twini sind entrüstet. Aber die Wut hält nicht lange, denn der Schmutzfink entpuppt sich als herziges Schweinchen. Bildquelle: ORF/Dandelooo/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Kiwi Staffel 2
ORF Kids
Kiwi Staffel 2

Kiwi Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen