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Kiwi Staffel 2

Kiwi: Der Supermarkt

ORF KidsStaffel 1Folge 38vom 06.05.2026
Kiwi: Der Supermarkt

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Kiwi Staffel 2

Folge 38: Kiwi: Der Supermarkt

6 Min.Folge vom 06.05.2026

Twini und Twiki gehen zum Großeinkauf in den Supermarkt. Während Twiki sich mit Sardinen eindeckt, hat es Twini eher auf die Cornflakes abgesehen. Die Möwe, die an der Kassa arbeitet, ist jedoch ein kleiner Schlingel. Bildquelle: ORF/Dandelooo/

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