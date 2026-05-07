Kiwi Staffel 2
Folge 39: Kiwi: Im Meer
6 Min.Folge vom 07.05.2026
Heute machen die Kiwis einen ganz besonderen Ausflug: Sie gehen im Meer tauchen! Die Unterwasserwelt mit ihren bunten Fischen und Korallen beeindruckt die beiden sehr. Welche geheimnisvollen Kreaturen sich wohl noch im tiefen Meer verbergen mögen? Bildquelle: ORF/Dandelooo
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