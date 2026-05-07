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Kiwi Staffel 2

Kiwi: Die magischen Stiefel

ORF KidsStaffel 1Folge 40vom 07.05.2026
Kiwi: Die magischen Stiefel

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Kiwi Staffel 2

Folge 40: Kiwi: Die magischen Stiefel

6 Min.Folge vom 07.05.2026

Eigentlich wollten Twini und Twiki nur in ihren Liegestühlen entspannen, da werden sie plötzlich mit einem Stiefel beworfen. Der Schuh gehört der Katze, wurde aber von einer diebischen Elster gestohlen. Die Kiwis müssen ihrem neuen Freund nun helfen, sein Eigentum zurückzubekommen, denn es handelt sich tatsächlich um magische Stiefel! Bildquelle: ORF/Dandelooo

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