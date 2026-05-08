Kiwi: Ein MuseumsbesuchJetzt kostenlos streamen
Kiwi Staffel 2
Folge 42: Kiwi: Ein Museumsbesuch
6 Min.Folge vom 08.05.2026
Twiki und Twini statten dem Kunstmuseum einen Besuch ab. Mit den abstrakten Gemälden können sie weniger anfangen, umso besser gefallen ihnen jedoch die antiken Statuen. Aber die zwei müssen sich vorsehen, denn der strenge Museumswärter hat ein Auge auf die frechen Kiwis geworfen. Bildquelle: ORF/Dandelooo/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kiwi Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids