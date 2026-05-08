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Kiwi Staffel 2

Kiwi: Ein Museumsbesuch

ORF KidsStaffel 1Folge 42vom 08.05.2026
Kiwi: Ein Museumsbesuch

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Kiwi Staffel 2

Folge 42: Kiwi: Ein Museumsbesuch

6 Min.Folge vom 08.05.2026

Twiki und Twini statten dem Kunstmuseum einen Besuch ab. Mit den abstrakten Gemälden können sie weniger anfangen, umso besser gefallen ihnen jedoch die antiken Statuen. Aber die zwei müssen sich vorsehen, denn der strenge Museumswärter hat ein Auge auf die frechen Kiwis geworfen. Bildquelle: ORF/Dandelooo/

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