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Kiwi Staffel 2

Kiwi: Die Möwe und das Floß

ORF KidsStaffel 1Folge 44vom 09.05.2026
Kiwi: Die Möwe und das Floß

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Kiwi Staffel 2

Folge 44: Kiwi: Die Möwe und das Floß

6 Min.Folge vom 09.05.2026

Twini und Twiki sind auf einer einsamen Insel gestrandet. Sie bauen ein Floß mit einem Segel, um zurück zum Festland zu gelangen. Aber leider ist es völlig windstill. Zum Glück taucht da eine hilfsbereite Möwe auf. Bildquelle: ORF/Dandelooo/

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