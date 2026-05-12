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Kiwi Staffel 2

Kiwi: Das Geschenk der Gans

ORF KidsStaffel 1Folge 48vom 12.05.2026
Kiwi: Das Geschenk der Gans

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Kiwi Staffel 2

Folge 48: Kiwi: Das Geschenk der Gans

6 Min.Folge vom 12.05.2026

Die Kiwis spielen gerade mit ihrem neuen Schlitten, da entdeckt Twini ein Gänsebaby, das offenbar seine Mama verloren hat. Die Kiwis zögern keine Sekunde und helfen dem Kleinen bei der Suche nach seiner Mutter. Bildquelle: ORF/Dandelooo/

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