Kiwi: Twiki als SuperheldJetzt kostenlos streamen
Kiwi Staffel 2
Folge 49: Kiwi: Twiki als Superheld
6 Min.Folge vom 13.05.2026
Twiki mopst einfach ein Superheldenkostüm, als der Besitzer gerade nicht aufpasst. Und tatsächlich verleiht das Gewand dem frechen Burschen Superkräfte. Als Twiki seine neuen Fähigkeiten aber unbedacht einsetzt, schafft er damit ein großes Chaos. Bildquelle: ORF/Dandelooo/
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