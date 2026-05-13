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Kiwi Staffel 2

Kiwi: Twiki als Superheld

ORF KidsStaffel 1Folge 49vom 13.05.2026
Kiwi: Twiki als Superheld

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Kiwi Staffel 2

Folge 49: Kiwi: Twiki als Superheld

6 Min.Folge vom 13.05.2026

Twiki mopst einfach ein Superheldenkostüm, als der Besitzer gerade nicht aufpasst. Und tatsächlich verleiht das Gewand dem frechen Burschen Superkräfte. Als Twiki seine neuen Fähigkeiten aber unbedacht einsetzt, schafft er damit ein großes Chaos. Bildquelle: ORF/Dandelooo/

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