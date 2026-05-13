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Kiwi Staffel 2

Kiwi: Der Tauschhandel

ORF KidsStaffel 1Folge 50vom 13.05.2026
Kiwi: Der Tauschhandel

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Kiwi Staffel 2

Folge 50: Kiwi: Der Tauschhandel

6 Min.Folge vom 13.05.2026

Auf dem Jahrmarkt versuchen die Kiwis ihr Glück an den verschiedensten Buden. Während Twini mit seinen Gewinnen zufrieden ist, ärgert sich Twiki über eine langweilige Puppe, die er erspielt hat. Ob da ein Tauschhandel den Kiwis weiterhelfen kann? Bildquelle: ORF/Dandelooo/

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