Kiwi Staffel 2
Folge 50: Kiwi: Der Tauschhandel
6 Min.Folge vom 13.05.2026
Auf dem Jahrmarkt versuchen die Kiwis ihr Glück an den verschiedensten Buden. Während Twini mit seinen Gewinnen zufrieden ist, ärgert sich Twiki über eine langweilige Puppe, die er erspielt hat. Ob da ein Tauschhandel den Kiwis weiterhelfen kann? Bildquelle: ORF/Dandelooo/
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